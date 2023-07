Kind in levensgevaar in Ridderkerk, zwembad gesloten

ALBLASSERDAM - Een kindje is in zwembad De Fakkel in Ridderkerk vrijdag in het water in de problemen geraakt. Het gaat om een jongetje ’in de basisschool-leeftijd’, bevestigt een politiewoordvoerder. Nadat het slachtoffer uit het bad werd gehaald, zijn de hulpdiensten massaal ingeschakeld.