Gevluchte Colombiaanse pedofiel Christian G. verdacht van misbruik en ontucht twee kinderen

De man wordt verdacht van misbruik van en ontucht met een driejarig meisje dit voorjaar. Hij wordt bovendien verdacht van ontucht met een minderjarig slachtoffer in 2018. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Den Haag. Het zou gaan om het dochtertje van zijn eigen zus.

Christian G. is in Colombia veroordeeld tot maar liefst 25 jaar cel voor de zeer gewelddadige verkrachting van een vierjarig meisje in 2008 en 2009. Hij paste daar regelmatig op. De ouders zagen dat het kind vreemd gedrag vertoonde en lichamelijke klachten had en stapten naar de politie. Er is jarenlang onderzoek gedaan naar de zaak. Tegen C. is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.

Gedurende het onderzoek in Colombia vertrok G. naar Miami. Hij verbleef daar enkele jaren en verkaste in 2016 naar Den Haag, waar zijn moeder al enige tijd woonde. Hij trok bij haar in, zo vertelt Frank, de oom van het meisje dat begin dit jaar misbruikt zou zijn. „In het uitgaansleven in Den Haag leerde Christian mijn zus kennen. Hij heeft altijd gezwegen over het onderzoek in Colombia en zijn latere veroordeling in de zaak”, zegt Frank. Die wil om privacyredenen niet met zijn achternaam vermeld worden.

’Opnieuw raak’

In 2018 kwam de zus van Christian G. vanuit haar woonplaats in Spanje naar Den Haag om haar broer en moeder te bezoeken. „Haar dochter was ook mee. Na korte tijd in Den Haag te zijn geweest, vertelde ze dat G. ook aan haar had gezeten. Ze was toen twaalf jaar oud. De moeder ontplofte”, vertelt Frank. De zus van G. vloog halsoverkop terug naar haar thuisland Spanje en deed in Valencia alsnog aangifte van seksueel misbruik. De aangifte is in het bezit van De Telegraaf.

In maart dit jaar zou het opnieuw raak zijn geweest. „Het dochtertje van mijn zus gaf zorgwekkende signalen af, waarover we vanwege het onderzoek niet in detail willen treden. De grond onder de voeten van mijn zus zakte weg. Ze is toen naar de politie gestapt en nam een advocaat in de arm”, vertelt Frank.

’Onbegrijpelijk’

De familie vond het onbegrijpelijk dat de politie G. niet oppakte vanwege het opsporingsbevel. ,,Uit het Interpol signaleringssysteem blijkt dat hij gesignaleerd staat ten behoeve van de autoriteiten van Colombia. Aangezien Nederland geen uitleveringsverdrag heeft met Colombia, kon ons land in eerste instantie geen uitvoering geven aan dit verzoek”, zei een OM-woordvoerder maandag.

Frank en Richard Korver, de advocaat van Franks zus, willen niets zeggen over het lopende onderzoek naar het vermeende misbruik van het meisje in maart dit jaar. „We willen het onderzoek van het OM niet in de wielen rijden en hebben er alle vertrouwen in dat het zorgvuldig verloopt”, zegt Korver. Ook het OM wil niets zeggen. De advocaat van Christian G. wil vooralsnog geen commentaar geven op de aanhouding van haar cliënt.