Motordief gepakt omdat hij geen helm draagt

De motorrijder kreeg op de Naeffdreef een stopteken en werd aangehouden. Als verklaring kreeg de agent naar eigen zeggen ’een mooi verhaal’ te horen. Op hetzelfde moment kwam via de portofoon de melding binnen dat even verderop ter hoogte van de Zwartvenseweg een motor was gestolen.

Volgens de politie wordt de motor snel weer herenigd met de rechtmatige eigenaar.