Man acht maanden na zijn ’crematie’ levend teruggevonden

Op 7 juni werd Deepak Balakrishnan Kandi uit het zuidwesten van India als vermist opgegeven. Op 17 juli vond de politie een lichaam op het strand. De agenten identificeerden de man als Kandi, waarna de familie van Kandi het lichaam liet cremeren.

Pas een paar dagen later kwam de politie erachter dat het lichaam niet van Kandi, maar van een andere vermiste man was. De twee mannen leken namelijk erg op elkaar. Een dna-test bracht definitief uitsluitsel dat het gevonden lichaam niet dat van Kandi was.

Daarna begon de politie een klopjacht naar Kandi. Ze zochten maanden tevergeefs, totdat agenten hotels doorzochten in een stad 450 kilometer ten zuiden van Mumbai. Daar vonden zij het Indiaas rijksregisternummer van Kandi, waardoor de vermiste man gevonden kon worden.

Kandi werd naar het politiebureau gebracht. Daar vertelde hij dat hij in de acht maanden waarin hij dood werd verklaard, door India had gereisd en grote steden had bezocht. Toen de politie Kandi over zijn crematie vertelde, moest hij grinniken en zei hij dat hij daar niets van wist.