Nederlandse (101) na meer dan 75 jaar herenigd met door nazi’s geroofd schilderij

Het werk, een portret uit 1683 van Steven Wolters, geschilderd door Caspar Netscher werd na in inval van de nazi’s door haar vader opgeslagen bij een bank, waar het tijdens plunderingen gestolen werd. Het schilderij hing daarvoor in het ouderlijk huis van de vrouw in Arnhem. Nu, meer dan 75 jaar later, heeft ze het dankzij het speurwerk van een Europese stichting terug in handen. Het schilderij is na allerlei omzwervingen in een Duitse privé-collectie terechtgekomen.

Het schilderij was van haar vader Joan Hendrik Smidt van Gelder, arts en directeur van een kinderziekenhuis in Arnhem. Hij stierf in 1969. Tijdens de oorlog moest hij onderduiken omdat hij orders van de nazi’s negeerde.

Bischoff van Heemskerck zegt tegen de Engelse krant dat ze het schilderij onder de hamer laat gaan bij veilingkantoor Sotheby’s en dat de opbrengst naar haar familie gaat. „Ik had vijf broers en zussen en er zijn twintig nazaten aan wie het schilderij ook toehoort. Ik heb nooit het gevoel gehad dat het van mij alleen is”, aldus Bischoff van Heemskerck.

Het is niet de eerste keer dat Bischoff van Heemskerck een gestolen schilderij terugkrijgt. In 2017 kreeg ze het 17e-eeuwse werk De Oestermaaltijd van Jacob Ochtervelt terug. Dat schilderij bracht bij een veiling ruim 2 miljoen euro op. De verwachting is dat het werk van Netscher aanzienlijk minder oplevert: zo’n 55.000 euro.