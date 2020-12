Premium Binnenland

Europa vliegt naar de maan

De kogel is door de kerk: we gaan naar de maan. Met twee handtekeningen hebben de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de Amerikaanse evenknie NASA deze week afgesproken dat er definitief een ruimtestation om de maan gaat draaien. „Dit is een enorme mijlpaal. We hebben nu echt verplichtingen, we k...