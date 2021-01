Analyse: Joe Biden wacht een helse klus

Premium Buitenland

Washington likt de wonden: ’Dit lost Biden echt niet zomaar op’

De wereld is nog altijd ontzet over de gewelddadige bestorming van het Capitool door Trump-supporters. Steven Levitsky, politicoloog verbonden aan Harvard, ziet dat Republikeinen zich afkeren van Trump en weer ’voor onze constitutionele waarden gaan staan’. Maar daarmee is de veenbrand in het diep v...