Overlevenden Auschwitz pleiten voor tolerantie

Kent sprak, net als enkele andere overlevenden van het Duitse concentratiekamp in Polen, op een herdenking in een grote tent op het terrein van het kamp. Daar waren ook tientallen regeringsleiders en staatshoofden. Namens Nederland waren koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Mark Rutte erbij. Het koningspaar plaatste na afloop een kaars op de gedenksteen voor de Nederlandse slachtoffers.

In Auschwitz werden tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan een miljoen mensen, voornamelijk Joden, vermoord. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Rode Leger. De militairen van de Sovjet-Unie troffen slechts enkele duizenden overlevenden aan.

Gruwelen

Ook Rutte hamerde in een schriftelijke verklaring op de noodzaak om de bevrijding en de gruwelen van het kamp en de Holocaust te herdenken. „Het blijft nauwelijks te bevatten hoe miljoenen onschuldige mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz en andere vernietigingskampen op de meest afschuwelijke wijze zijn vermoord. Aan ons, de latere generaties, de taak om de herinnering levend te houden en pal te blijven staan voor de vrijheid en de menselijke waardigheid.”

De Duitse president Joachim Gauck was ook bij de herdenking, maar sprak eerder op dinsdag al in de Duitse Bondsdag. Hij benadrukte dat Auschwitz een onderdeel blijft van de Duitse samenleving. „Er is geen Duitse identiteit zonder Auschwitz. De Holocaust behoort tot de geschiedenis van dit land.”

De Russische president Vladimir Poetin was, net als veteranen van het Rode leger, niet bij de herdenking. Op een herdenking in het Joods Museum in Moskou waarschuwde hij dat „het gevaar van het streven naar wereldheerschappij met volle kracht blijkt in het oosten van Oekraïne, waar burgers in koelen bloede worden doodgeschoten.”