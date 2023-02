Nederlander in Spanje opgepakt voor ’5000 gummybeertjes met marihuana’

Dat meldt de Spaanse politie in een persbericht. In het drugslab, dat gevestigd was in een flat in het centrum, werden ruim zeventig zendingen onderschept. Naast de 5000 marihuanasnoepjes werd ook 12 kilogram marihuana en 6 kilogram hasj aangetroffen.

De gummybeertjes hadden volgens de autoriteiten een gevaarlijk hoge concentratie tetrahydrocannabinol, ook wel het THC-gehalte genoemd. Dit is de belangrijkste werkzame stof in cannabis. „De consumptie van deze snoepjes vormt een ernstig gevaar voor de gezondheid”, aldus de autoriteiten.

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ Guardia Civil

Ⓒ Guardia Civil

’Deep Web’

De criminele organisatie, gevestigd in Barcelona, ontving bestellingen via gecodeerde berichten en via het zogeheten ’Deep Web’. Na een bestelling stuurden de verdachten de marihuanasnoepjes per post naar tal van Europese landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal en Kroatië.