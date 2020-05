Links college verjaagt frietkraam van de gewone man

Quist vormt het figuurlijke hart van de Waterloopleinmarkt. In het midden runt ze sinds twaalf jaar een snackbar die bij heinde en verre bekendstaat om zijn broodje bal en broodjes warm vlees met satésaus.

Maar de gemeente heeft grootse plannen met het Waterlooplein, waardoor Quist moet wijken. Het marktplein wordt opnieuw ingericht en in de nieuwe plattegronden is de snackbar van de onderneemster uit het plein geknipt.

De populariteit van Quist is groot. Iedereen lijkt van haar te houden. Ambtenaren van de gemeente, die hier om de hoek in de Stopera werken, komen hun patatje halen, zegt Quist. Ook is ze met haar tent dé ontmoetingsplaats voor de marktbezoekers en dan met name voor de buurtgenoten die een betaalbaar bakje koffie willen halen. „Ik ben het sociale punt van de buurt”, zegt ze.

De gemeente heeft altijd gedoogd dat Quist in haar kiosk zit. Ze pachtte het van de eigenaar van de kiosk. Dat mocht niet. Maar de gemeente staat het al twaalf jaar toe. Voor de eigenaren van de vaste consumptieplaatsen is een vergoeding voor de box aangeboden. Quist is volgens de officiële regeltjes geen eigenaar van de vaste kraam en kan dus geen aanspraak maken op deze vergoeding.

Als geen ander is de onderneemster verbonden met de markt. Ze werkte al in het lunchcafé op het Waterlooplein. „Als je gedoogd wordt, bouw je ook rechten op”, zegt een bestuurder van de Waterloopleinmarkt. „Quist is Amsterdamse en spreekt de taal van de straat. Als je haar laat handhaven, gaat iedereen netjes in de pas lopen. Dat doet ze fantastisch. Er is hier nooit rottigheid. De gemeente kan nog wat van haar leren. Het Waterlooplein is er voor de onderkant van de maatschappij. Niemand die hier komt, heeft een dikke portemonnee, 1,40 euro voor een ouderwetse filterkoffie vinden mensen geweldig.”

De gemeente wil dat na de herinrichting eten en drinken dat direct geconsumeerd wordt, alleen nog wordt verkocht uit mobiele verkoopwagens. Een gemeentewoordvoerster: „Mevrouw Quist kan zich na de herinrichting dagelijks melden voor een losse plek met een mobiele verkoopwagen.” De markt heeft de hulp ingeroepen van de FNV voor een oplossing.