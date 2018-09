1,5 jaar cel voor 'Syriëganger' Omar H.

Dit is de eerste zaak waarin de Nederlandse rechter zich over het deelnemen en meewerken aan terrorisme uitspreekt, meldt het hof zelf. De uitspraak werd uit veiligheidsoverwegingen in de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp gedaan.

De man uit Amsterdam is concreet veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf, opruiing en het voorbereiden van een ontploffing en brandstichting. Het is voor de eerste keer dat een verdachte in hoger beroep is veroordeeld voor uitreisplannen om in Syrië mee te doen aan de jihad. H. kreeg eerder bij de rechtbank in Rotterdam een jaar celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De politie vond bij de arrestatie van H. in maart 2012 in zijn woning in Amsterdam tien meter ontstekingslont, 1 kilo aluminium en tien dvd's met daarop 151 jihadistische films. Hij zette volgens justitie jihadistische video's op internet. Daar plaatste hij ook onder meer de tekst: „De islamitische levensstijl kan niet beschermd worden zonder de bereidheid van mensen om hun leven daarvoor neer te leggen. De meest gewaardeerde daad is vechten op het pad van Allah.”