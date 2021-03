Binnenland

Politieauto botst op man in gehandicaptenvoertuig

Een man in een voertuig voor mensen met een handicap is op de Laan op Zuid in Rotterdam gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. De politieman was met zwaailicht en sirene op weg naar een spoedmelding. De agent kon het slachtoffer niet meer ontwijken, meldt de politie.