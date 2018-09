Uitslag Stelling:  Geen genade voor Grieken

U begrijpt best dat partijleider Alexis Tsipras overtuigend heeft gewonnen met de belofte dat Syriza een einde zou maken aan de megabezuinigingen die Griekenland zijn opgelegd door de EU, de ECB en het IMF. "Als ik Griek was, zou ik ook Syriza stemmen", zeggen velen van u. Maar Tsipras stuurt aan op gedeeltelijke kwijtschelding van de Griekse schuldenberg en dat is tegen het zere been van de deelnemers.Een zeer grote meerderheid verzet zich tegen het idee dat de EU de Grieken nieuw perspectief behoort te geven (84 procent) en het land moet bevrijden van zijn enorme schuldenlast (93 procent).Valse hoop"De zege van Syriza geeft de Grieken hoop, maar het is valse hoop", aldus een deelnemer. Een ander zegt: "Deze mensen kunnen het niet waarmaken wat ze beloven. Er ligt een afspraak met Griekenland en afspraak is afspraak.""De Grieken willen wel profiteren van Europa maar niet de daarbij behorende prijs betalen", meent een derde. "Opportunisten, dat zijn het." Nederland kan naar de voorspelling van de meesten fluiten naar zijn belastingmiljarden. Slechts 3 procent denkt dat wij het geld dat aan Griekenland is geleend, ook echt zullen terugkrijgen, maar uw uitgangspunt is dat "elke euro moet worden terugbetaald".Tsipras wil dat er opnieuw wordt onderhandeld over de voorwaarden van de leningen. Een kwart van de deelnemers zou dat goedkeuren. Misschien is er wel een verzachting van de voorwaarden mogelijk, in de vorm van een (nog) langere looptijd en een (nog) lagere rente, maar ook daar is onder de stellingdeelnemers geen meerderheid voor te vinden.Velen zijn van mening dat Griekenland maar beter uit de EU kan stappen. Van de deelnemers vindt 89 procent het niet nodig dat Brussel koste wat het kost de Grieken binnenboord probeert te houden.RamkoersSterker nog, 82 procent verwacht dat Tsipras zelf de confrontatie met Brussel zal zoeken en een ramkoers gaat inzetten. Voor internationale druk zal Syriza niet zwichten, is uw verwachting."Hopelijk heeft dit een lawine-effect", roept een tegenstander van de EU. Van de deelnemers denkt 79 procent dat de zege van Syriza ("proteststemmen om Brussel wakker te schudden") inderdaad ook in andere eurolanden het verzet tegen de bezuinigingspolitiek zal aanwakkeren. "Dit jaar zullen vele bevolkingen uit de EU in opstand komen, ja zelfs de Nederlanders", ziet een deelnemer gebeuren.De Griekse verkiezingsuitslag wordt door verscheidene deelnemers gezien als een bewijs dat de EU faalt. "Het moet afgelopen zijn om ondemocratisch gekozen mensen te moeten gehoorzamen. EU en euro zijn ondemocratisch ingevoerd en daarom gedoemd te mislukken", laat een deelnemer weten."Waar zijn die belastingmiljarden naartoe gegaan, naar de burgers?" vraagt een deelnemer, die zelf meteen een antwoord geeft: "Nee, naar de banken en multinationals, die nu hun geld weer weghalen. Dit is de eigen schuld van de EU."

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik