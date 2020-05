China: coronavirus ontstond níet op dierenmarkt Wuhan

Dat heeft het Chinese Centrum voor Ziektecontrole geconcludeerd na onderzoek, schrijven buitenlandse media waaronder de Wall Street Journal. Het virus zou wel op de dierenmarkt zijn gekomen, maar daar niet zijn ontstaan.

„De markt blijkt nu een van de slachtoffers van het virus te zijn”, aldus Gao Fu, de directeur van het centrum, geciteerd in een gesprek op de Chinese radio.

Virus was al in omloop

Al snel na het uitbreken van het virus, werd een flink aantal gevallen teruggeleid naar de markt. Daaruit werd het vermoeden geopperd dat het virus daar begon. Nu zijn de kaarten anders geschud. Vermoedelijk is de markt het toneel geweest van een ’superverspreider’, waarbij een mens het virus heeft overgebracht op andere mensen, zo denkt dr. Colin Carlson, bioloog en infectieziektenexpert aan de Georgetown University.

Zowel Chinese als Amerikaanse wetenschappers gaan ervan uit dat degene die als ’patiënt 0’ door het leven gaat, waarschijnlijk op 1 december het virus heeft opgelopen, en symptomen kreeg op 8 december. Dat zou betekenen dat het virus al enkele weken in omloop was vóór het ’superverspreider-moment’ op de dierenmarkt. Die werd op 1 januari gesloten.

Laboratorium-theorie

Het virus lijkt, volgens de meeste wetenschappers, in elk geval afkomstig van vleermuizen. Waar de eerste mens is besmet, is nog erg onduidelijk. Mogelijk is dat via een ander dier gegaan.

De theorie dat de besmetting in een lab is gebeurd, zal nog meer in zwang raken nu de dierenmarkt kan worden afgeschreven, vermoeden buitenlandse media. Eerder werd onthuld dat het virus voor 96 procent identiek zou zijn aan een virus dat in de vleermuizen uit Yunnan, waar grote grottenstelsels zijn, werd gevonden. In Yunnan deed het Wuhan Institute of Virology onderzoek naar vleermuizen.

De Amerikaanse president Donald Trump en minister Mike Pompeo hebben de theorie dat het virus in een lab ontstond, sindsdien omarmd.