Ooievaar breekt vleugel na beschieting met buks

Ⓒ FACEBOOK DIERENHOSPITAAL NAARDEN

’s-Gravenland - Een ooievaar werd dinsdagavond met flinke verwondingen door medewerkers van de dierenambulance het vogelhospitaal in Naarden binnengebracht. „Tot onze grote schrik troffen we een kogel van een buks aan in de wond en een zichtbare plaats van inslag”, laat de stichting weten.