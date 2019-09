Regering Italië op handen na stemming M5S

Premier Giuseppe Conte hoopt snel een nieuwe regeringscoalitie te kunnen vormen. Ⓒ EPA

ROME - Leden van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging (M5S) hebben dinsdag in een online stemming voor een samenwerking met de Democratische Partij (DP) gestemd. Premier Giuseppe Conte had hen daartoe opgeroepen, in de hoop een nieuwe regeringscoalitie te kunnen vormen. Maar liefst 79,3 procent stemde voor, de rest van de leden was tegen.