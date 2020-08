Tweede drenkeling strand IJburg in Amsterdam overleden

Ⓒ INTER VISUAL STUDIO

AMSTERDAM - De man die donderdagavond uit het water op het strand van IJburg in Amsterdam is gehaald en gereanimeerd moest worden, is overleden. Het gaat om een 40-jarige man uit Badhoevedorp. Dat meldt de politie. Donderdag werd eerder op de dag ook een dodelijk slachtoffer in het water gevonden door een zwemmer.