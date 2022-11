VS: China breidt nucleair wapenarsenaal fors uit

Het Pentagon noemt de uitbreiding van het Chinese kernwapenarsenaal „zorgwekkend” en destabiliserend voor de regio”, aldus woordvoerder Pat Ryder, die tevens zei te hopen dat de VS met China „een open dialoog kunnen onderhouden om ervoor te zorgen dat er transparantie is en dat we begrijpen wat de bedoeling hierachter is.”

De VS beschikken zelf over een voorraad van 3750 kernkoppen, zo schreef het ministerie van Defensie in 2021 in zijn jaarrapport. Sinds 1994 hebben de VS naar eigen zeggen 11.683 kernkoppen ontmanteld.