Protest tegen gaswinning in kantoor GasTerra

Volgens de politie hebben zeven actievoerders zich in het pand vastgeketend aan zuilen. Drie activisten zitten vast aan het balkon. Zij hebben een spandoek aan de gevel van het hoofdgebouw gehangen. Andere demonstranten houden zich op voor het hoofdgebouw. De sfeer in en buiten het pand is rustig.

De actievoerders laten weten dat ze het protest de hele dag willen volhouden. Onderhandelingen tussen de politie en de actiegroep liepen op niets uit. De Groningse burgemeester Peter den Oudsten grijpt vooralsnog niet in, want volgens hem is er geen gevaar voor de openbare orde, het verkeer en de volksgezondheid. Vanmiddag gaan de actievoerders en de politie opnieuw met elkaar in gesprek.

GroenFront vindt dat GasTerra een grote rol speelt bij de gaswinning in Groningen, omdat zij het aardgas verhandelt.