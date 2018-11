Juf ontslagen omdat ze niet meer naar kerk gaat

De 29-jarige Petry van der Weerd werd begin 2013 de laan uitgestuurd bij het christelijke dagverblijf De Kleine Reus in Zwolle. Dat gebeurde nadat ze de leiding in een functioneringsgesprek eerlijk had verteld dat ze niet meer naar de kerk gaat. ,,Ik kwam tot de conclusie dat ik geen kerk nodig had om een goed christen te zijn". legt ze uit in de Stentor. Er werd haar echter te verstaan gegeven: een kerk zoeken of weggaan. Van der Weerd weigerde echter om 'zomaar' een kerk te zoeken of om te liegen. En dus stond ze op straat. Het is haar sindsdien niet meer gelukt om een nieuwe baan te vinden.

De oud-peuterjuf vindt dat ze is gediscrimineerd op grond van godsdienst, wat volgens de grondwet niet mag. Het College voor de Rechten van de Mens denkt daar anders over. Dat oordeelde dat het de leiding van het De Kleine Reus in zijn recht stond omdat godsdienst een wezenlijk onderdeel is van de identiteit van het dagverblijf.