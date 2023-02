Kabinet legt huurprijzen tot en met 1123 euro aan banden

Dat staat in een wetsvoorstel van woonminister Hugo de Jonge dat hij maandag presenteert. Eerder berichtte De Telegraaf al over de details van de kabinetsplannen voor de zogenoemde middenhuur. Nu is er alleen uitgebreide huurbescherming voor sociale huurwoningen tot en met 800 euro per maand. Voor de huurhuizen tussen 800 en 1100 euro gelden straks ook strengere regels, als het aan De Jonge ligt.

„Veel huurders betalen de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is”, zegt de minister. „Huurders hebben vaak geen keuze en staan met hun rug tegen de muur. Steeds meer woningen zijn onbereikbaar geworden voor mensen met een middeninkomen.”

Puntensysteem

De regulering wordt toegepast aan de hand van het puntensysteem voor huurwoningen. Tot aan 187 punten wordt de prijs voortaan door de overheid aan banden gelegd. 187 punten komt vanaf juli overeen met 1123,13 euro per maand. De regulering gaat gelden voor nieuwe huurcontracten en zo lang als er schaarste op de woningmarkt is. Na vijf jaar wordt gekeken of de nieuwe regel nog steeds nodig is.

Als verhuurders een te hoge huur vragen en zich niet aan het puntensysteem houden, kunnen gemeenten straks een boete opleggen. Huurders met een nieuw huurcontract moeten dan wel binnen zes maanden naar de Huurcommissie stappen.