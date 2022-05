Premium Het beste van De Telegraaf

Harpoon moet zeeblokkade doorbreken Russische marine moet beven; Westen wil Oekraïne dodelijke raketten leveren

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Russische Jantjes zullen hun leven niet veilig zijn als Oekraïne inderdaad westerse scheepsraketten geleverd krijgt. Ⓒ REUTERS

KIEV - Als Rusland graanexport uit Oekraïne tegen blijft werken, dan zou Kiev antischeepsraketten moeten krijgen om de uitvoer gewapenderhand mogelijk te maken. Dat is het standpunt van een aantal NAVO-landen, met de VS voorop, na de noodkreet van onder meer de Verenigde Naties eerder deze week. Landen die afhankelijk zijn van Oekraïens graan, niet zelden in de Derde Wereld, zullen anders verhongeren, is het idee.