Rihanna brengt nummer met Kanye en McCartney uit

Het nieuwe nummer van Rihanna heet FourFiveSeconds en is te beluisteren op de officiële website van de zangeres. "De eerste glimp van mijn nieuwe muziek", schrijft RiRi op Twitter bij een linkje naar het nieuwe nummer. In het nummer zingt Rihanna, rapt Kanye en speelt Paul op zijn gitaar.

De zangeres bracht haar laatste album, Unapologetic, in 2012 uit. Verwacht wordt dat ze dit jaar met een nieuwe plaat komt. Kanye bracht begin dit jaar ook al een nieuwe single, Only One, uit waarop Paul McCartney was te horen.