Rutte steekt loftrompet over Poolse collega: ’Polen en Nederland zij aan zij’

Morawiecki bezoekt Den Haag aan de vooravond van een belangrijke Europese top in Moldavië waar wordt gesproken over de steun aan Oekraïne. Net als Nederland is Polen bezig met het trainen van Oekraïense piloten om de F-16 te vliegen. Polen – dat direct aan Rusland grenst – loopt al sinds het begin van de Russische invasie voorop in de militaire en humanitaire steun aan Oekraïne.

Amerikaanse instemming

Recent heeft de Amerikaanse president Biden toestemming gegeven voor de F-16-trainingen. Achter de schermen klinkt bij Polen en Nederland al langer de roep om de moderne straaljagers snel naar Kiev te sturen. „Het gaat steeds stap voor stap”, zegt Rutte daarover. „Het land dat deze gevechtsvliegtuigen heeft gefabriceerd, moet ermee instemmen. We hebben nu Amerikaanse instemming om te trainen. Over wat de volgende stap gaat zijn, kan ik niks zeggen. Als ik nu zeg wat ik hoop en denk, is de kans kleiner dat het gaat lukken.”

Rutte is vol lof over de rol van Polen in de oorlog in Oekraïne. „Zonder Polen als logistiek knooppunt was het een stuk lastiger – en misschien wel onmogelijk geweest – om alle wapens en munitie uit Europa en de VS op de juiste plek te krijgen”, aldus de premier. „Polen en Nederland staan zij aan zij, want alle militaire steun blijft verschrikkelijk hard nodig.”

Omstreden wet

Op de vraag wat Rutte vindt van een nieuwe wet waarmee de Poolse regering belangrijke oppositiepolitici de mond kan snoeren, houdt de Nederlandse premier zich op de vlakte. „Op zichzelf heeft Polen het volste recht om wetgeving te maken, maar wij kijken met grote interesse naar de zorg die er leeft dat het mogelijk individuele politici in Polen zou kunnen raken.”

De omstreden Poolse wet schrijft voor dat onderzocht mag worden of Poolse politici in de periode van 2007 tot 2022 zijn beïnvloed door Rusland. Als een commissie oordeelt dat er sprake is van inmenging door Moskou, kan een politicus voor een periode tot tien jaar een beroepsverbod krijgen. Critici vrezen dat de regerende partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de wet gebruikt om onder andere oud-premier en EU-topman Donald Tusk uit te schakelen.

„Uiteindelijk is dat niet iets wat wij kunnen beoordelen”, zegt Rutte. „Dat zal de Europese Commissie moeten doen.” Rutte roept de Poolse premier wel op om ’het fundament van de Europese samenwerking te beschermen en te versterken’.