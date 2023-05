Peru levert Joran van der Sloot uit aan de VS

Beth Holloway kondigde het nieuws aan in een verklaring, zo meldt Fox News. „Bijna precies achttien jaar later, wordt de dader, Joran van der Sloot, uitgeleverd naar Birmingham om verantwoording af te leggen voor zijn daden.” Birmingham ligt in Alabama, de staat waar de familie Holloway vandaan komt.

De autoriteiten in Peru hebben toestemming gegeven voor een tijdelijke uitlevering, zo bevestigde de minister van Justitie en Mensenrechten van Peru, Daniel Maurate Romero. De Peruaanse ambassade in Washington zegt tegen persbureau AP dat Van der Sloot wordt vervolgd voor afpersing en fraude. Beschuldigingen die te maken hebben met de Holloway-zaak.

25.000 euro

Het openbare ministerie in de VS beweert dat Van der Sloot begin 2010, net voordat hij naar Peru ging, 25.000 dollar in contanten van de familie van Holloway aannam in ruil waarvoor hij hen naar Natalee’s lichaam zou leiden. Het lichaam van Holloway is nooit gevonden en er zijn geen aanklachten ingediend tegen Van der Sloot in de zaak.

Van der Sloot is al jaren een van de belangrijkste verdachten in de zaak Holloway. De 18-jarige Natalee verdween tijdens haar verblijf op Aruba in 2005. Ze werd als laatste gezien met Joran van der Sloot toen ze samen een bar verlieten.

Lichaam nooit gevonden

Haar lichaam is nooit gevonden en Van Der Sloot is nooit aangeklaagd. In 2014 werd Holloway officieel doodverklaard.

Van der Sloot is in Peru veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 jaar voor de moord op de 21-jarige Stephany Flores. Die moord vond plaats op de dag af vijf jaar na de verdwijning van Holloway.

Volgens een verdrag tussen de VS en Peru kan Van der Sloot tijdelijk worden uitgeleverd voor een strafrechtelijke vervolging. Na die vervolging moet Van der Sloot in principe weer teruggebracht worden, al kunnen beide landen in overleg ook anders besluiten.

Het is onduidelijk wanneer Van der Sloot precies wordt uitgeleverd.