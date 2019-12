Aromatherapie en vooral veel liefde voor getraumatiseerde beren, leeuwen en tijgers

De beren Loz en Sukkar leven weer helemaal op nu ze in de veilige omgeving van het Al Ma’wa reservaat in Jordanië zijn. Ⓒ VIER VOETERS

JERASH - Een beer uit Mosul, leeuwen uit Aleppo en een halve dierentuin uit Gaza: meer dood dan levend arriveerden ze in het Al Ma’wa reservaat in Jordanië. Getraumatiseerd door oorlogen, ondervoed en hun lichamen bedekt met wonden. Nu hebben de meeste van hen eindelijk rust gevonden in de prachtige heuvels van Jerash, waar de dieren zowel fysiek als psychologisch worden opgelapt.