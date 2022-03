Oorlog in Oekraïne Donderdag 24 maart LIVE | ’Duizenden inwoners naar Rusland gedeporteerd’

Vluchtende inwoners in Marioepol. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

De Russische invasie in Oekraïne is vier weken geleden begonnen. Leiders van NAVO-landen ontmoeten elkaar donderdag om de oorlog in Oekraïne te bespreken. De strijd die het Oekraïense leger rondom de hoofdstad Kiev levert lijkt succesvol. De Russen worden rondom Kiev op veel plekken teruggedrongen. De omsingeling van Russische troepen in de buurt van Kiev is ‘een reële mogelijkheid’, schrijft het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update over de oorlog. Ondertussen kampt het Russische leger met ‘aanzienlijke logistieke en morele problemen’. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit de oorlog.