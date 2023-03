Man (23) aangehouden na fataal ongeluk met fietser in Den Haag

Kopieer naar clipboard

Ⓒ GinoPress

DEN HAAG - De automobilist die vrijdag betrokken was bij een ongeval waarbij een fietser uit Den Haag overleed, is een 23-jarige Hagenaar. De man was na het ongeluk gevlucht, meldt de politie zaterdag, maar keerde korte tijd later terug en kon worden aangehouden.