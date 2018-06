Potvis poept duikers helemaal onder

Het dier was vlak voor de ogen van de duikers zijn behoefte aan het doen. De duikers dachten dat de potvis wel snel klaar zou zijn en verder zou zwemmen. Niets daarvan. Het grote beest nam even lekker de tijd om het water volledig bruin te kleuren. Vervolgens wapperde hij met zijn staart zodat de poep in de richting van de duikers kwam. De duikers hadden alleen een snorkel en duikbril op hun gezicht. De ontlasting zat overal: in hun ogen, mond en duikerspak.

Duiker Keri Wilk maakte foto's van de poepende potvis en het bruine water en beschreef het als chocolademelk. Nadat de potvis was weggezommen, spoelde de poep alweer van hun af.

Bekijk de foto's van Wilk op zijn fotopagina op de site 500p.