Interne mail waarschuwt Belgische politiediensten: ’Komst fundamentalisten niet uit te sluiten’

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden deelt die angst stelt de krant. De politie zou een dringende mail hebben rondgestuurd, met de mededeling dat zij snel zicht wil krijgen op wat de „komende aanzienlijke migratiegolf” met zich mee zal brengen. De mail is in het bijzonder gericht aan de diensten die toezicht houden op de asielzoekerscentra. In de mail worden de politiediensten opgeroepen om „alle feiten van religieuze rekrutering, extreem geweld en mensensmokkel” te melden op een centraal mailadres.

Volgens Het Nieuwsblad valt uit de mail ook op te maken dat een deel van de Afghanen die nu al in de asielcentra zitten geen beste reputatie hebben. „Sommige van deze jonge Afghanen gedragen zich bijzonder gewelddadig. Er bestaan groepen, op Tiktok, waarvan de inhoud aanzet tot geweld. Het verontrustende is dat sommige personen aan islamitisch religieuze rekrutering doen en beweren aanhangers te zijn van een strenge islam waarvan ze dromen dat die in België wordt ingevoerd.”

Een politiebron zegt dat de asielcentra het „overzichtelijke deel van een veel groter probleem zijn. De mensen in asielcentra, die zijn onder controle. Maar de rest die her en der of op straat verblijven, daar weten we amper iets over. En dat is niet geruststellend.”

Eerder verklaarde de Belgische openbaar aanklager Frédéric Van Leeuw nog juist dat er niet direct een nieuwe terreurdreiging uit zou gaan van het nieuwe regime in Afghanistan. Volgens hem „zullen de taliban zich eerst focussen op de lokale situatie.” Maar, zo voegde hij er wel aan toe, „er kan binnen twee of drie jaar wel een dreiging ontstaan.” Ook gaf Van Leeuw aan dat in België mogelijk wel al enkele aanhangers van het nieuwe regime aanwezig zijn.