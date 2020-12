Bomenliefde: welke gevoelens koestert u voor een boom?

Onderzoekster Juul Limpens heeft al van kinds af aan een emotionele band met een boom in haar tuin die zij zelf ooit geplant heeft. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Wageningen - Dat mensen warme gevoelens koesteren voor bomen is bekend. Maar dat daar een hele studie naar wordt gedaan, is nieuw. Centraal in een Fins-Nederlands universitair onderzoek staat de vraag: bent u gehecht aan een boom? Daarnaast moet blijken of er verschillen zijn tussen de Finnen en Nederlanders.