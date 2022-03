Premium Het beste van De Telegraaf

Dappere journaliste duikt op in rechtszaal na protest op Russische staats-tv

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Het protest van journaliste Marina Ovsyannikova, een medewerker van Channel One, ging de hele wereld over.

Amsterdam - Een protestactie van een Russische journaliste op live tv tegen de oorlog in Oekraïne is even heroïsch als risicovol. Na urenlang spoorloos te zijn geweest, verscheen de vrouw dinsdagmiddag in een rechtszaal in Moskou.