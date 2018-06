Uitleg tandarts geeft vertrouwen

Ik heb beloofd dat ik u op de hoogte zou houden na de second opinion. Wij waren zelf ook heel nieuwsgierig. Vooral omdat mijn zoon van 16 zijn drie gaatjes 'kwijt' was na de second opinion. Ook de score voor mijn 18-jarige zoon viel beduidend lager uit. Niet negen maar vier gaatjes volgens de nieuwe tandarts. Hij heeft de foto's van de andere tandarts opnieuw beoordeeld en ons goed uitgelegd hoe hij tot zijn diagnose is gekomen.

Tandbederf

Hij vertelde over de verschillende fasen van tandbederf. In fase één is alleen het glazuur beschadigd en worden de beginnende gaatjes slechts in de gaten gehouden. In fase twee is er iets meer aan de hand maar is nog steeds niet altijd behandeling nodig. In fase drie is behandeling noodzakelijk. Bij onze zoon is op vijf plekken sprake van fase één. Die hoeven nu dus niet behandeld te worden net als bij zijn broer. De nieuwe tandarts heeft hen uitgelegd hoe zij door hun eetpatroon en goede mondhygiëne kunnen voorkomen dat die gaatjes erger worden. En over twee jaar maakt hij dus weer foto's.Foto's

De nieuwe tandarts vertelde ons ook dat hijzelf altijd eerst nog foto's maakt voordat een kind 18 wordt. Dit doet hij om te kijken of er nog iets moet gebeuren voordat het kind de tandartsverzekering van de ouders uit moet. Op basis daarvan kan je dan beter beslissen of daarna een tandartsverzekering nodig is. Dat vind ik een prettige aanpak en het had ons deze ervaring bespaard. Want onze oudste zoon was net 18 geworden en viel buiten de gezinspolis. Toen pas maakte de tandarts voor het eerst na vier jaar weer een gebitsfoto. Zijn offerte van 450 euro voor negen gaatjes viel rauw op ons dak. Want onze zoon had daarvoor nooit gaatjes en we hadden voor hem geen tandartsverzekering meer afgesloten. Ik heb hem gemeld dat ik het vertrouwen in zijn praktijk kwijt was en ging overstappen. Hij heeft hierop nooit meer gereageerd.Communicatie

De manier van communiceren van de nieuwe tandarts geeft ons veel vertrouwen. Dit is hoe je als klant behandeld wilt worden. In andere branches is dit al veel normaler. Toen mijn auto een beurt kreeg en de kosten onvoorzien uit de hand dreigden te lopen, werd ik keurig gebeld door de garage. Een tandarts zou moeten begrijpen dat een situatie als bij mijn zoon bij ons grote vragen zou oproepen. Als consument mag je verwachten dat hij uitlegt wat hij doet en waarom. Dat geeft vertrouwen en daar zijn tandarts en patiënt mee gediend.