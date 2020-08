Protesten na neerschieten zwarte man in noorden VS

Archiefbeeld van een Black Lives Matter-betoging. Ⓒ AFP

KENOSHA/MILWAUKEE - In de Amerikaanse stad Kenosha in de noordelijke staat Wisconsin zijn ongeregeldheden uitgebroken, nadat een politieman een zwarte man had neergeschoten. De man, Jacob Blake, is door meerdere kogels geraakt nadat de politie wegens meldingen van huiselijk geweld was gekomen. Blake is in zorgelijke toestand in een ziekenhuis opgenomen. Hij zou ongewapend zijn geweest en in de rug zijn geschoten toen hij in een auto wilde stappen.