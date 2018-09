Hartpatiënten

Willem liep op jonge jenever, als hij niet achter de gokkast zat. Hij stortte en stortte tot het ding begon uit te betalen. Soms gunde hij het ding een tientje, soms ook driehonderd euro. Het interesseerde hem geen ene malle moer. You win some, you lose some. Een maand geleden viel hij in een ander café van zijn kruk. Hartfalen. Hij werd gereanimeerd, gestransporteerd en geopereerd. Er werd een geavanceerde pacemaker geïmplanteerd.

Gisteren kwam ik hem tegen op een dorpsplein. Hij zat op een scootmobiel. Een onwennig gezicht als je iemand normaal gesproken slingerend op een fiets tegenkomt. Een kleine scoot met massief rubberen bandjes, hem ter beschikking gesteld door de gemeente. Ik zag hem niet roken. Kon ook niet vanwege de grote felblauwe handschoenen. Het drinken laat hij voorlopig ook nog maar even. ''Ik heb op mijn nachtkassie een zendertje staan dat eens in de zoveel tijd mijn cardiogram naar het ziekenhuis piept. Als het niet goed is hoor ik het vanzelf. Hoop ik.'' Hij zat te rillen. Hij was afgevallen en somber. Iets waar ik me alles bij voor kan stellen.

Bernhard stond als barman in het eerst genoemde café. Mijn favoriete barman. Altijd in voor een geintje. Wist mij ooit wijs te maken dat er ook winterbandjes leverbaar waren voor rollators. Ik tuinde er in met boter en suiker. Hij was vroeger mijn achterbuurman.

Toen ik twaalf jaar geleden, ja twaalf jaar, met wiebelende ogen lag bij te komen van een methylprednisolone kuur hoorde ik het geluid van een enorme windvlaag gevolgd door dat van rinkelend glas bij de achterburen. De ruit werd de eerste paar jaar niet gerepareerd en het huis niet verkocht, want zeik maar dan ook zeiknat. ''Stenen zijn geduldig'', aldus Bernhard.Zijn zoon woonde er een paar jaar geleden, begon er een wietkwekerij en werd verlinkt. Ik zie hem nog potaarde uit het raam scheppen na de inval door de politie. Tussen vader en zoon is het ook nooit meer goed gekomen, al helemaal niet toen zijn zoon hem een keer met een biljartkeu te lijf ging. Bernhard heeft zijn kleinkinderen nog nooit gezien.

Een paar welen geleden kwam ik Bernhard tegen bij de bakker. Heeft een electroshock gehad om zijn hart weer in het juiste ritme te krijgen. Was gelukt. Nu moest hij weer aan het werk. Reïntegreren. Hij werkt in de catering en zijn werkgever vond het verstandiger om hem niet naar Utrecht maar naar Den Haag te sturen. Het Joegoslavië-tribunaal.

''Mooie rustige omgeving. Je verstaat ze niet en het is niet een club die de kantine platloopt. Ieder nadeel heb zijn voordeel. Toch?''