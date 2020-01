Ook aanvalspoging op computerservers gemeente Zutphen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid had maandag gewaarschuwd voor een "zeer ernstige kwetsbaarheid" in Citrix-servers. De deur stond wagenwijd open voor kwaadwillenden en het gat is nog niet gerepareerd. Duizenden bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zouden gevaar lopen. Zij hebben interne programma's op Citrix-servers staan, zodat werknemers van afstand kunnen inloggen.

Zutphen zegt dat het maandag meteen maatregelen had genomen om de kans op een inbraak te verkleinen. "Dinsdag is ontdekt dat er toch een poging tot inbraak is geweest op onze digitale systemen."