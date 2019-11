Geen extra lucht voor Amsterdamse huizenbezitters

„Dit is asociaal wanbeleid”, klinkt het in de raad. In een stevig debat bepleitten vrijwel alle oppositiepartijen uitstel. „Amsterdam stevent af op een erfpachtcrisis van ongekende proporties, die vele tienduizenden Amsterdammers extreem dupeert, en leidt tot een explosieve stijging van de woonlasten”, aldus CDA’er Diederik Boomsma.

Namens de oppositiepartijen waarschuwde hij dat binnen enkele weken de voorwaarden voor huizenbezitters dramatisch verslechteren. „Mensen die nu kunnen overstappen en afkopen voor bijvoorbeeld 8.000 euro worden over enkele weken geconfronteerd met een afkoopsom van 80.000 euro. Of als ze willen vastklikken, gebeurt dat bijvoorbeeld niet op 1200 euro per jaar, maar op 10.000 euro per jaar. Dat gaat heel veel mensen dus letterlijk tienduizenden euro’s of zelfs tonnen kosten. Geld wat veel mensen gewoon niet hebben”, zei Boomsma.

’Snoeiharde woekerkapitalist’

Volgens hem gedraagt de stad zich ’als de meest gewetenloze en snoeiharde woekerkapitalist’. „Als een bank, verzekeraar of bedrijf dat doet, zouden ze allemaal op de barricades staan om schande te roepen.”

Maar GroenLinks, D66, PvdA en SP betonen zich doof voor de noodkreten. D66 wil op zich wel uitstellen, maar voelt zich gehouden aan afspraken met de linkse coalitiepartijen. Vanuit de stadsdelen klinkt juist veel kritiek op de houding van D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig. In West werd afgelopen week zelfs nog door D66’ers gepleit voor uitstel van de deadline, omdat veel Amsterdammers niet goed op de hoogte zijn. Maar die oproep vanuit eigen gelederen wordt simpelweg terzijde geschoven.

Van Dantzig zelf reageerde geprikkeld op bijdragen van ChristenUnie-voorman Don Ceder, wiens christelijke geloof erbij werd gehaald en werd beticht van ’liegen’. Dat zette kwaad bloed op de publieke tribune. Maar net als Van Dantzig wil wethouder Marieke van Doorninck geen uitstel. Zij doet een oproep aan Amsterdammers om toch vooral een aanvraag te doen vóór 1 januari. Als de datum wordt opgeschoven, ’zou de aandacht van Amsterdammers verslappen’, zegt ze.