We zijn hartelijk ontvangen op de Nederlandse ambassade in Ljubljana, waar twee Sloveense ministers, de plaatsvervangende Turkse ambassadeur, Anka en Primoz van t Paralympisch Comité van Slovenië, de nationale pers en zelfs een Nederlandse journalist aanwezig zijn.

De vragen variëren van 'waarom' en 'hoe zwaar is het' tot technische vragen over de fietsen. Ik beantwoord de vragen met plezier en zo eerlijk mogelijk.

Fietsen naar de wc

Met de Berkelbike bewegen mijn benen mee terwijl ik met mijn handen fiets. Alsof de twee helften van mijn lichaam weer één worden. De tweede handbike is de racefiets onder de handbikes. Vóór mijn ongeluk had ik een racefiets. Nooit gedacht dat ik met een handbike dezelfde 'race-ervaring' zou hebben. Met een paar slagen 'vlieg' ik vooruit. Over de twee gewone fietsen die op de camper staan zegt mijn man: "Ja, dan kunnen we een boodschapje doen als het dorp verderop ligt en wij de camper moeten laten staan."

Tot nog toe is het voor de show gebleken, hij loopt liever dan dat hij fietst. Of nog beter: liever piept hij het oude brood op dan ongemotoriseerd de deur uit te hoeven om vers brood te halen. Mijn man gaat nog het liefste naar de wc met de auto.

Maar in een handomdraai repareert hij de fietsen, verstelt kettingen en in een mum van tijd plakt hij de lekke band. Voor ons vertrek heeft hij zich verdiept in de techniek van de Berkelbike. Beide fietsen hebben meer versnellingen gekregen zodat ik sneller kan gaan wanneer het vlak is en een licht verzet heb wanneer ik steile bergen moet beklimmen.

De Berkelbike is eigenlijk niet gemaakt voor zo'n lange trip met steile beklimmingen, maar dankzij de accuondersteuning kan ik zelfs daarmee 'klimmen'. De route van duizenden kilometers hebben we al in Nederland uitgezet, maar we bespreken elke dag het stuk dat er die dag gereden moet worden, bekijken de knelpunten en hoe en waar we elkaar ontmoeten wanneer de motor, de camper en ik noodgedwongen apart moeten rijden.Verveling?

Dankzij Keep Go hebben we 24/7 wifi tot onze beschikking, waardoor we gratis kunnen bellen en via GPS tracking elkaar kunnen vinden. Als niets werkt, bellen we elkaar gewoon. Ik zit gemiddeld 5 tot 7 uur per dag op de fiets en rijd dagelijks 55 tot 60 kilometer. De hoogste uitschieter is 94,7 kilometer op één dag en de laagste van 21 kilometer; de klim met de Handbikebattle tijdens de Kaunertal. Met mijn hartslagmeter leg ik mijn gemiddelde hartslag vast.

Er is warm contact tussen mij en de handbikers Primoz en Anka van het Olympisch Comité. Ze denken dat mijn komst een positieve invloed heeft op de Sloveense politici betreffende gehandicaptensport. Dat hoop ik ook!

Zij komen mij op hun handbike uitgeleide doen uit Ljubljana. We spreken af elkaar volgend jaar te zien op de Handbikebattle in Kaunertal.

Oh ja, of ik mij verveel? Nooit. Fietsen is voor mij wat lopen voor een valide is en ik kan mij niet voorstellen dat lopen ooit verveelt.