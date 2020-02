Witte Huis: altijd al gezegd dat Trump onschuldig is

In een verklaring veroordeelt Grisham opnieuw het afzettingsproces, afgelopen jaar ingezet door Democratisch voorzitter Nancy Pelosi. „Vandaag eindigde de valse afzettingspoging van de Democraten in het volledige gelijk en vrijspraak van president Donald J. Trump”, schrijft ze. Volgens haar was het proces, dat ze een „heksenjacht” noemt, „gebaseerd op een serie leugens.”

Trump zelf heeft aangekondigd donderdag om 18.00 uur Nederlandse tijd een verklaring te geven. Er is was woensdag ook veel te doen om de ’ontmoeting’ tussen Trump en Pelosi in het Capitool tijdens de jaarlijkse State of the Union. Eerst wisten ze elkaar niet de hand te schudden, waarna Pelosi aan het eind van de ceremonie ook nog eens de speech van Trump aan flarden scheurde.