De juiste psychotherapie?

Mijn moeder (72) is al enige tijd onder behandeling bij een psycholoog voor haar depressie, maar heeft niet het gevoel dat het niet opschiet. Ik ben bezorgd of ze bij hem wel op het goede spoor zit.

Mevr Dijkstra

----

Vraag uw moeder om te beginnen of ze vertrouwen heeft in de behandelaar. Dit is een voorwaarde voor een effectieve samenwerking. Vraag haar ook of ze vertrouwen heeft in de behandeling zelf en of ze weet welk behandelplan de psycholoog met haar heeft afgesproken.Als uw moeder hier geen duidelijk verhaal over heeft, zit het niet goed.Zij moet als patiënte het meeste werk doen en hoort zowel het einddoel te kennen als de weg die er naar toe leidt.In dit kader is het ook belangrijk dat ze u kan vertellen of ze huiswerk tussen de sessies moet doen. Alleen praten is zelden effectief. Het succes van een therapie is doorgaans maar voor een klein deel te danken aan het consult zelf. Het gootste deel hangt af van de mate waarin de patiënt werk maakt van afgesproken huiswerkopdrachten.Huub Buijssen