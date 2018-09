Ik heb regelmatig last van mijn buik en vermoeidheid en merk dat als ik even geen brood eet de klachten verdwijnen. Kan dat of is dat een placebo effect?

Naam bekend bij de redactie

----

Dit soort klachten hoor ik vaker van mijn cliënten. Ze zouden te maken kunnen hebben met de kwaliteit van het brood van tegenwoordig. Het fabrieksbrood wordt tegenwoordig geproduceerd in een veel kortere tijd dan vroeger. Om dan toch nog een mooi brood te kunnen maken wordt er heel veel gist gebruikt en daarnaast 'broodverbeteraar' of te wel chemische stofjes en suikers om deeg sneller te laten rijzen.Door zo te werken, ontstaan er eigenlijk twee problemen. Het snel geproduceerde brood heeft niet goed kunnen ontwikkelen (enzymen hebben hun werk niet volledig kunnen doen). En er is sprake van een product wat boordevol zit met gist en allerlei stofjes die van oudsher nooit in brood hebben gezeten. Door deze twee veranderingen lijkt het brood voor de mens slechter verteerbaar geworden.De buikpijn ontstaat dan wanneer het onvoldoende gerijpte brood flink gaat uitzetten in de maag en darmen. Vermoeidheid zou verklaard kunnen worden doordat het slecht gerijpte brood in de darm het bacterieleven op een verkeerde manier beïnvloed en omdat het meer energie kost om onvoldoende gerijpt brood te verteren. Mensen met dit soort “snel-gemaakt-brood-klachten” zouden baat kunnen hebben bij echt zuurdesem brood. Dat is namelijk gemaakt met een zuurdesem cultuur in plaats van gist en heeft lang de tijd gehad om te rijzen en als het ware voor te verteren. Zulk brood is (wetenschappelijk aangetoond) dus makkelijker verteerbaar en zorgt voor een betere darm functie (gezondere bacterieflora). “Echt brood” geeft aan mijn cliënten vaak minder buikklachten en minder vermoeidheid.Connie Hoek