Rutte moet zijn rol in stikstof-saga uitleggen

„We weten niet eens of Nederland nog wel een premier heeft”, zei PVV-leider Geert Wilders. Hij eiste een debat met de ’wegduikende premier’. Hij kreeg daarvoor steun van de gehele Tweede Kamer.

Wilders vindt het onacceptabel dat pas in december duidelijk wordt welke maatregelen het kabinet met de provincies gaat nemen om bouwprojecten weer aan de gang te helpen en de uitstoot van stikstof te verminderen.

Rutte verwierp donderdagmiddag het verwijt dat hij geen regie heeft over de stikstofimpasse. „Deze kwestie is al weken Chefsache. Dat hoort ook bij kwesties die allesoverstijgend zijn.” Op de vraag ’waar is Rutte’ antwoordde de premier: „Rutte is hier bezig om ervoor te zorgen dat de mensen die het werk dagelijks doen, minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven, dat die niet worden lastiggevallen door problemen met onderlinge coördinatie. Ik ben er om te zorgen dat het team goed werkt.”

Sinds de Raad van State oordeelde dat vergunningen voor bouwprojecten niet meer verleend mogen worden met beloftes van stikstofcompensatie in de toekomst, liggen duizenden projecten stil. Boeren vrezen vermindering van de veestapel. Ook verlaging van de maximumsnelheid lijkt onafwendbaar.

„De inhoud is uitermate complex”, zegt Rutte. „Omdat wij niet meer op de pof kunnen leven als het gaat om die stikstof. Daar is de PFAS bij gekomen. We moeten echt dingen oplossen. Dat kan niet altijd in een dag. Het probleem lossen we in elk geval niet op als ik me constant afvraag of ik wel zichtbaar genoeg ben.”

Uiterlijk volgende week moet het kabinet plannen in een brief aan de Kamer uit de doeken doen. Daarna volgt het debat. Binnenkort praat Rutte met de boeren en de bouwers.