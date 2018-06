Ik ben een man van 68 en heb dagelijks last van een vieze smaak in mijn mond als ik moet hoesten. Mijn huisarts heeft hier geen verklaring voor, volgens hem komt die smaak gewoon door slijm wat er loskomt.

Inmiddels loop ik hier al een maand of tien mee. Sinds vier jaar rook ik niet meer en ik drink geen druppel alcohol. Wel heb ik diabetes type 2, waarvoor ik insuline spuit en medicatie gebruik.

----

Er zijn diverse oorzaken te bedenken voor een vieze smaak in de mond, maar als het met hoesten samen lijkt te gaan dan klinkt het als een sluimerende infectie. Andere bronnen zijn ook wel mogelijk, zoals holtevormende afwijkingen waarbij het materiaal wordt opgehoest.Een sluimerende infectie in het KNO-gebied lijkt het meest waarschijnlijk. Er kan bijvoorbeeld pus uit de kaakholtes stromen, waardoor je moet hoesten als dit achter in de keel kriebelt of zelfs in de long loopt. Ook zou het kunnen zijn dat de amandelen zijn ontstoken, of er voedselresten ophopen in een uitpuilend stukje van de slokdarm.Als ik aan de long denk als oorzaak, dan kan inderdaad ontstoken slijm wel eens vies smaken. De vraag is wat daarvan dan de oorzaak is. Infecties of zelfs kwaadaardigheid zou in theorie kunnen, met name als er een holte is gevormd.Een simpele chronische bronchitis geeft meestal geen vieze smaak, maar dat zou ook kunnen, met name omdat u heeft gerookt. Ik zou me kunnen voorstellen dat een longfoto wat meer geruststelling geeft. De kans is overigens groot dat hier niets uitkomt.Hans Smit