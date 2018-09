'Verdrongen' misbruik?

Ik heb me tijdens seks nooit op mijn gemak gevoeld en ik zie sinds enige tijd steeds onprettige seksuele beelden voor me. Als ik met hulpverleners hierover in gesprek ga, vragen zij steevast of ik nare seksuele ervaringen heb.

Ik heb daar geen weet van, maar kan ik zulke herinneringen hebben weggestopt?

Naam bekend bij de redactie

Dat een zeer ingrijpende gebeurtenis uit ons geheugen verdwijnt, is uitermate onwaarschijnlijk. Het idee dat we gebeurtenissen compleet kunnen verdringen, blijkt vanuit de wetenschap te zijn achterhaald. Informatie over gevaar zoals seksueel misbruik slaan we juist goed op. Zo kunnen we onszelf beschermen en voorkomen dat we opnieuw in een dergelijke situatie terecht komen.Veel mensen zien wel eens plaatjes op hun netvlies met gevaarlijke, walgelijke of seksuele inhoud. De betekenis die er aan wordt gegeven, bepaalt het gevoelsmatige belang. Het is volkomen anders als u bij een seksueel beeld denkt: ’Ik ben machteloos, slecht of walgelijk’ of: ’Dit is een fictief beeld dat losstaat van wie ik ben en wat ik of anderen willen’. Het bedrieglijke is dat als u de beelden zo naar vindt dat u ze wegdrukt, ons brein er juist belang aan hecht. De consequentie is dan dat de beelden vaker terugkomen.Laat u zich niet in de war brengen door vragen van hulpverleners. Hoewel het voorkomt dat nare ervaringen ten grondslag aan problemen op seksueel gebied liggen, hoeft er geen verband te zijn. Ter vergelijking: blessures kunnen vele oorzaken hebben, maar daarbij wordt ook steevast gevraagd of men heeft gesport.Mariel Meewisse