Ik heb vanaf begin deze week opeens last van een vervelende pijn in de buurt van mijn rechteroor/kaak. Vooral als ik mijn mond open en dicht doe (bijvoorbeeld met gapen of eten) voel ik het goed.

De pijn lijkt zich te stabiliseren, maar het is wel vervelend. Wat moet ik doen en belangrijker; hoe herken ik of het een oor- of kaakontsteking is? Voor het laatste ben ik nogal bang!

Wanneer je een ontsteking hebt is de pijn vrijwel constant aanwezig. Bij jou zit de pijn duidelijk vast aan de beweging van de kaak en komt dus waarschijnlijk uit het gewricht.Dit kan allerlei oorzaken hebben. Is er misschien iets met je gebit? Nieuwe vulling, ergens iets afgebroken? Als je kaken anders op elkaar staan kan dit een irritatie van het kaakgewricht geven. Het is dus belangrijk om eerst je gebit na te laten kijken. Of is er misschien sprake geweest van overbelasting?Wanneer je zeker weet dat er niets mis is met je gebit of kaakgewricht kan een fysiotherapeut je helpen. Die kan je gerichte oefeningen geven om het gewricht weer beter te laten functioneren.Tegen de pijn zou je ook ibuprofen kunnen nemen dat helpt bij dit soort klachten vaak goed.Aline Visser