Hartfalen na infectieziekte

Drie maanden geleden werd mijn man met de infectieziekte bacteriële endocarditis in het ziekenhuis opgenomen. Hij is erg ziek geweest, maar knapt goed op. We begrijpen dat de infectie ernstige gevolgen voor het hart kan hebben, maar wat wordt daarmee bedoeld?

Naam bekend bij de redactie

----

In Nederland doen zich circa 300 gevallen van bacteriële endocarditis per jaar voor, merendeels bij mensen ouder dan 60 jaar. De ernst van de ziekte hangt erg af van de bacteriesoort waarmee de hartklep is geïnfecteerd. Ook eventuele complicaties (bij bijna de helft van de patiënten) zijn daarvan afhankelijk. Een veelvoorkomende complicatie is hartfalen, vaak mede doordat de aangedane hartklep gaat lekken. Eveneens kan abcesvorming vlak bij de hartklep ontstaan. Verder worden geleidingsstoornissen van het hart frequent gezien.Een andere gevreesde complicatie is dat stukjes weefsel losschieten naar andere organen zoals hersenen of nieren, om daar schade te berokkenen. Belangrijk is om snel en lang genoeg - meerdere weken - met antibiotica via een infuus te worden behandeld.De schade zal na adequate antibiotische behandeling moeten worden vastgesteld met een hartecho en is daarnaast natuurlijk afhankelijk van de genoemde mogelijke complicaties. Met die informatie moet de cardioloog, in samenspraak met de hartchirurg, bepalen of eventuele schade aan de hartklep chirurgisch dient te worden hersteld: reparatie of vervanging.Michiel Voskuil