Eerste testnotities Opel Adam S: Goed begin

De Adam S heeft de bekende 1.4 Turbo onder de motorkap met een grotere interkoeler en een hogere turbodruk. Daardoor levert hij 150 pk en 220 Nm aan koppel. Naast wat spoilerwerk is er onderhuids ook aan wat schroeven gedraaid. Stuggere veren, hardere dempers en een dikkere stabilisator op de vooras. Het stuurgevoel is voor een Opel behoorlijk goed en de motor voelt zich in het middentoerengebied sterk. De vering is stug, maar de demping goed afgewogen waardoor geen stuiterbak is ontstaan.

In drijfnatte omstandigheden op glibberig asfalt weet hij zijn kracht goed aan de grond te krijgen. De tractie is met andere woorden prima en de set-up van het onderstel redelijk conservatief. Dat is een verstandige keuze, want het ESP is volledig uitschakelbaar en door de korte wielbasis zou een listige hatchback kunnen ontstaan. Daar is geen sprake van. Onderstuur blijft lang achterwege en mocht hij over de voorwielen gaan glijden dan resulteert gaslossen in een neus die grip hervindt en niet in een uitbrekende achterkant. Iets meer reactie van de kont zou zelfs wel mogen. Hardcore is de Adam S dan ook niet, maar beslist leuk genoeg om hem serieus te overwegen in plaats van een Abarth-versie van de Fiat 500. De Adam S kost 22.995 euro en staat in februari bij de dealers.

Plussen

+ dynamisch, maar niet spijkerhard+ ESP uitschakelbaar+ verbeterd stuurgevoelMin

- duur- onpraktisch- mist scherpte