Aardbeving treft Haïti, vrees voor hoog aantal slachtoffers

De Amerikaanse geologische dienst USGS schat de kans op een hoog aantal slachtoffers in als waarschijnlijk, met schade in een groot gebied van het Caribische land. Op sociale media circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jeremie.

De schok werd volgens lokale media ook gevoeld in de Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haiti. Ook in Cuba en Jamaica werd de beving gevoeld.

De USGS meldt dat de beving plaatsvond op 8 kilometer van de plaats Petit-Trou-de-Nippes, 150 kilometer van de hoofdstad Port-au-Prince, op een diepte van 10 kilometer. Het Amerikaanse tsunamicentrum op Hawaï gaf een waarschuwing voor golven van 1 tot 3 meter hoogte, maar trok het alarm vrij snel in.

Haïti werd in 2010 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.0. Er vielen meer dan 200.000 doden en nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking van het straatarme land, raakten dakloos.