Haïti getroffen door zware aarbeving

Kopieer naar clipboard

Kinderen lopen voor een kathedraal die werd verwoest door de aardbeving van 2010. Ⓒ AP

Haïti - In het westen van Haïti is een aardbeving gemeten met een kracht van 7.2 op de schaal van Richter. De Amerikaanse geologische dienst USGS schat de kans op slachtoffers in als waarschijnlijk, met schade in een groot gebied van het Caribische land.