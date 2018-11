Weinig psychische last bij familierechercheur

Familierechercheurs worden onder meer ingezet bij rechtszaken, om slachtoffers en hun familie of nabestaanden te helpen. De afgelopen jaren zijn deze speciale rechercheurs ingezet bij een aantal grote gebeurtenissen, zoals de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, de Amsterdamse zedenzaak en de vliegramp met vlucht MH17. Familierechercheurs werken twee aan twee en zijn het vaste aanspreekpunt voor slachtoffers van misdaad of een ramp en hun familie.

De onderzoekers vinden het verrassend dat er zo weinig stress en psychische problemen zijn bij deze politiemensen, omdat het werk in de regel als zwaar wordt beschouwd. Familierechercheurs worden bijvoorbeeld geconfronteerd met verdriet, boosheid en wanhoop van de mensen die zij bijstaan.

Het kan zijn dat er onder familierechercheurs weinig werkstress is, omdat alleen degenen die weerbaar zijn zich voor deze baan aanmelden. Ook kan het volgens de onderzoekers zijn dat de leidinggevenden minder geschikte medewerkers hier niet voor aanmelden, of dat zij niet door de selectieprocedure komen. Verder speelt ook het aantal zaken mee dat deze rechercheurs hebben meegemaakt; uit het onderzoek blijkt wel een verband tussen het aantal zaken, de hoeveelheid stress en of iemand nog medeleven kan opbrengen.

Opvallend is dat vrouwelijke familierechercheurs minder stress zeggen te hebben dan hun mannelijke collega's. Binnen andere afdelingen van de politie is dit juist andersom. Degenen die kinderen hebben, ervaren door hun werk vaker dan hun kinderloze collega's extra waardering voor hun eigen leven.